Парное молоко и сырое мясо представляют существенную угрозу организму – Медики

Специалисты утверждают, что, если употреблять эти продукты в необработанном варианте, вполне можно попасть на больничную койку. Даже домашняя Бурёнка может представлять опасность.

Медики считают, что даже парное молоко и сырое мясо, полученное от собственного домашнего скота, представляют существенную угрозу организму.

Опасность, которую представляет парное молоко, заключается в том, что крупный рогатый скот – это переносчик множества инфекций и вирусов. В числе их находится и бруцеллёз.

Человеку, для того, чтобы заразиться им, достаточно выпить лишь один стакан необработанного молока.

Медики предупреждают, что, если заражение произойдёт, заболевание начнёт развиваться очень стремительно. Помимо резкого повышения температуры, усилится потоотделение, появится моментальный озноб, а также боль в суставах и мышцах.

Следствием этой болезни станет то, что произойдёт поражение в сосудах, мочеполовой системе и в желудочно-кишечном тракте.

Употребление сырого или недостаточно обработанного мяса или рыбы также не менее опасно. В этом случае в человеческий организм может проникнуть бычий цепень или же бактерии листерии.

Листерия приводит к сильному поражению печени, селезёнки и нервной системы. Сразу же повышается температура, и начинаются расстройства в пищеварительной системе. Однако, наихудшие последствия будут ещё впереди.

Бычий цепень является ещё более опасным. Если эта зараза попадёт в головной мозг, то следует незамедлительный летальный исход. Если он останется в кишечнике, то может вырасти там до размера в 25 метров.

Чтобы избегнуть этих «ужастиков» медики рекомендуют не пить парное молоко, а кипятить его. Мясо и рыба должны обрабатываться при высоких температурах и не употребляться в сырок виде.

Также хорошей мерой профилактики будет мытьё рук, если вам приходилось контактировать с сырыми продуктами.

Меры достаточно просты. Однако, их соблюдение гарантирует от того, чтобы появились серьёзные неприятности в собственном организме.