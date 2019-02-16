США ищут людей, пьющих сырое молоко в 19 штатах

По данным Центра контроля заболеваний США (CDC), житель Нью-Йорка стал третьим пострадавшим от употребления сырого молока, которому была необходима медицинская помощь. Два предыдущих случая произошли в октябре 2017 года в Нью-Джерси и в августе того же года в Техасе. Это только те случаи, которые достигли системы здравоохранения, поэтому власти ищут пострадавших людей в 19 штатах, которые приобрели продукт у «Miller’s Biodiversity Farm» в Куарривилле (Пенсильвания). Данная компания несёт ответственность за последнюю инфекцию.

Причиной заболевания является разновидность бактерии, вызывающей бруцеллез, который попал в молоко от коровы, вакцинированной им. Этот штамм ослаблен и используется для предотвращения заболевания, которое у крупного рогатого скота приводит к мертворождению, а также некоторым другим побочным эффектам. У людей бруцеллез может остаться незамеченным, его принимают за грипп или другую кратковременную вирусную инфекцию, такую как лихорадка, тошнота, мышечные боли и головные боли, но в некоторых случаях он может быть серьезным, даже смертельным, не считая выкидышей.

Потребление сырого молока - тенденция, которая всё больше набирает обороты. По словам его промоутеров, продукт обладает большими питательными свойствами и лучшим вкусом.

Рафаэль Кантон, глава службы микробиологии больницы Рамон-и-Кахи и представитель Испанского общества инфекционных болезней и клинической микробиологии (SEIMC), утверждает: «Мода на сырое молоко идет вразрез с модернизацией систем здравоохранения и гигиены. Что вам нужно сделать, так это пастеризовать молоко», - говорит он, -«благодаря пастеризации бруцеллез, который был очень распространен в сельских районах, связанных именно с потреблением молочных продуктов, сильно упал».