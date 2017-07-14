Длительный кашель может являться признаком очень опасных болезней – Медики

Он вполне может являться признаком зарождения в организме туберкулёза, лёгочной эмболии, внутренней травмы лёгких или застойной сердечной недостаточности.

Медики пришли к выводу о том, что длительный кашель может являться не только реакцией, которую демонстрирует организм на появившейся раздражитель, источником которого служит внешняя среда. Это может быть симптом очень опасных болезней внутри организма.

При этом, люди, как правило, не уделяют кашлю значительного внимания. Они привыкли считать, что он является нормальной реакцией организма на то, чтобы избавить дыхательные пути от появившихся там раздражителей.

Это может быть и аллергия, и простуда, и грипп, и другие респираторные заболевания.

Кашель может продолжаться от нескольких дней и до нескольких месяцев. Медики отмечают, что это может являться достаточно опасным для здоровья, если сопровождается несколькими состояниями человека.

Если выкашливается кровь, это уже очень серьёзно. Такой симптом может быть сигналом различных заболеваний. Они начинаются разнообразными инфекциями, продолжаются онкологическими проблемами с раком лёгких и, далее, застойной сердечной недостаточностью.

Если кашель постоянно сопровождается кровью, обращение к врачу должно стать обязательным.

Также очень тревожным сигналом является то, когда длительный кашель сопровождается чрезмерным ночным потоотделение. Это может быть сигналом того, что начал развиваться туберкулёз лёгких.

Если при кашле выделяется розовая пенистая мокрота, в которой явственно заметны пузырьки, это тоже очень тревожно. Медики предупреждают, как правило, это сигнал, что в лёгких образовался избыток жидкости. Это уже может потребовать срочного хирургического вмешательства.

В случае выделения зелёной или жёлтой слизи, это может служить признаком пневмонии или синусита. Если выделяется чрезвычайно густая слизь или мокрота, не исключено, что это является следствием того, что в лёгких появилась хроническая обструктивная болезнь.

Не менее опасным фактором является тот, когда длительный кашель сопровождается одышкой. Это может служить явственным сигналом того, что может зарождаться астма. В таких случаях необходимо пройти незамедлительное обследование.

Когда кашель сопровождается хрипящим звуком, вероятнее всего появление хронического бронхита. Он, если его не лечить, вполне может привести к воспалению дыхательных путей в лёгких, которое и затрудняет дыхание.

Таким образом, при появлении длительного кашля, следует уделять особое внимание на сопровождающие его проявления. Не исключено, что они смогут своевременно предупредить о зарождении в организме смертельно опасной болезни.