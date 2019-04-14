С диабетом можно бороться «правильным завтраком» - Врачи

Как показывают последние исследования, это может быть употребление несладких мюсли, куриных яиц и различных злаков. Это поможет намного снизить уровень проблемы.

Таким образом, английские врачи установили, что с диабетом вполне можно бороться «правильным» завтраком. Главное, исключить из него углеводы и соль, а употреблять лишь пищу, в которой много клетчатки.

Естественно, жареный бекон, сыр, сладости и сливочное масло должны попасть под полный запрет. А вот употребление яиц за завтраком, как уверяют врачи, снижает риск развития диабета сразу на 38%.

Несладкие мюсли также почти идеальны в этом вопросе для диабетиков. В них как раз очень много клетчатки, а сахар содержится в очень низких количествах.

Люди, у которых диабет первого или второго типа, должны употреблять на завтрак именно эти продукты. Они позволяют насыщение на целый день. И углеводов них почти нет.

Мюсли позволяют диабетику комфортное самочувствие на протяжении всего дня. Главное, чтобы этот продукт был несладким. А вот, чтобы при этом уровень сахара в крови ещё и понижался, рекомендуется употреблять его не с коровьим молоком, а с миндальным. Несколько необычно, однако врачи обещают быстрый эффект.

В то же время, как и у всякой другой новации, у этой также имеются свои скептики. Они не верят, что мюсли могут оказать эффективную помощь при уже существующем диабете.

Как альтернатива, предлагается строгая диета. Это значит, что даже мюсли должны быть исключены из ежедневного рациона. В то же время не отрицается необходимость консультаций по этому поводу с лечащим врачом. То есть, отрицается проведение любых самостоятельных действий.

Диабет первого и второго типов является очень распространённым и смертельно опасным заболеванием. Согласно данным статистики, только в Великобритании им поражены не менее четырёх миллионов человек.

Болезнь уже стали называть настоящим недугом современности. Следовательно, очень важными являются меры, которые пациенты сами смогут предпринимать для облегчения собственного самочувствия.

При этом, отмечается и одна неприятная особенность диабета, проявляющаяся лишь в последнее время. Многих людей уже может поразить эта болезнь, а они не будут об этом даже подозревать.

Поэтому врачи рекомендуют обращать внимание на следующие симптомы её проявления. То есть на беспричинную и неутолимую жажду. Также очень тревожным является частое посещение туалета.

Очередным симптомом являет усталость, когда образ жизни не меняется и продолжает оставаться «нормальным».

Если эти признаки становятся постоянными, следует незамедлительно прибегнуть к медицинской консультации.