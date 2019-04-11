Канадскими медиками создан способ хранения вакцин без холодильника

Исследователи из университета МакМастер в Канаде изобрели простой и дешёвый способ сохранять противовирусные вакцины жизнеспособными при температуре до +40 °С.

В основе методики лежит соединение активных компонентов вакцины с сахарным гелем (пуллуланом и трегалозой). Та же методика уже применяется в съедобном покрытии для овощей и фруктов, продлевающем их срок годности.

Компоненты вакцины закладываются в одноразовую капсулу и заливаются гелем. Как только состав высыхает, лекарство можно перевозить без применения сложных и громоздких средств хранения. Для использования его нужно просто растворить в воде и ввести пациентам как обычно.

Работоспособными вакцины, по предварительным исследованиям, остаются более 8 недель.

Таким образом, перевозка жизненно необходимых лекарств на дальние расстояния, в труднодоступные районы, в зоны с разрушенной и отсутствующей инфраструктурой существенно удешевляется.

Сейчас, для сохранения жизнеспособности вирусных вакцин, необходимо держать их при температуре от 2 °С до 8 °С. Доставка осуществляется в холодильниках на батареях, в том числе — солнечных, которые в отдаленных регионах везут на себе вьючные животные. Транспортировка составляет зачастую до 80% цены на лекарство и сопряжена со множеством рисков.