Эрдоган сообщил о возможном продолжении военной операции в Сирии

Если Турции будет угрожать опасность, то она возобновить операцию военную в Сирии. Об этом сообщил Реджеп Тайип Эрдоган.









По заявлениям турецкого лидера, США снабжали и продолжают снабжать YPG(Отряды народной самообороны). Эрдоган заверил, что если будет необходимо, то Анкара начнет операцию против YPG в регионах Манбидж и Африн. Ранее Турция уже осуждала США за поддержку YPG.



Турецкий президент надеется, что дружественные государства, а также США, поддержат Анкару в ее действиях.



Эрдоган раскритиковал помощь Штатов курдским боевикам. Он подчеркнул, что маскировка действий курдских боевиков не даст результатов. По его мнению, от изменения названий террористических группировок их сущность не поменяется. Глава Турции указал на ошибочность позиции Запада, который пытается с помощью одних террористов бороться с другими, в итоге нанося вред отношениям с Турцией.