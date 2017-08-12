Чтобы затормозить «Северный поток – 2», Польша собирается надавить на партнеров по ЕС

Польша все еще рассчитывает затормозить строительство второй очереди «Северного потока». Как рассказал «Польскому радио» вице-министр польского правительства Михаил Куртыка (он курирует вопросы энергетики), Польша требует ускорить принятие поправок к газовой директиве Евросоюза.

Если эти оправки будут приняты, все газотранспортные магистрали, в том числе проложенные по морю, должны будут функционировать по правилам ЕС, установленным для внутреннего рынка. Сейчас работа над поправками приостановлена. В этом польский министр видит вину Болгарии, которая сейчас председательствует в ЕС. Однако с началом июля эта функция перейдет к Австрии. Именно тогда, по словам Куртыки, послы ЕС и возобновят работу над поправками.

Министр также заявил, что Польша ждет от Австрии нейтральной позиции и объективной работы, а не защиты собственных интересов страны. «Мы будем напоминать, что управление ЕС должно быть транспарентным и вызывать доверие», - подчеркнул член польского кабинета.

Напомним, на сегодня Швеция, Германия и Финляндия уже выдали разрешения на прокладку газопровода «Северный поток – 2» в своих территориальных водах. В первых числах июня Минстрой также разрешил начать работы на российской территории.