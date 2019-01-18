Алкоголь собираются продавать с 21 года

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на Российском инвестфоруме сообщила о планах внести законопроект о повышению возраста продажи крепких спиртных напитков (выше 16,5%) до 21 года. Перед этим, сообщила она, необходимо будет обсудить инициативу с другими органами исполнительной власти.

Отдельно Скворцова отметила, что россияне перестанут злоупотреблять алкоголем, когда у них появится «интересная работа и … оптимистичный взгляд на жизнь». Также министр сказала, что принятие запретительных мер является лишь одной из целого комплекса по борьбе с алкоголизмом и ощутимый эффект мы увидим не сразу, так как они имеют «накопительный эффект».

Стоит напомнить, что аналогичное предложение в прошлом году раскритиковало минээкономразвития, заявив, что оно не ложится в логику иных принятых законов и расходится с Конституцией.