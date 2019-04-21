«Ополоумели?»: В США считают, что Россия собирается завоевать Арктику при помощи дельфинов-белух

В Штатах начали на полном серьёзе обсуждать эти планы. При этом они именно их считают «безумными».

В США считают, что Россия собирается завоевать Арктику при помощи дельфинов-белух. Видимо, российские военные собираются сделать из них универсальных морских шпионов.

СМИ США обсуждают это на полном серьёзе. Все центральные эфиры заполнены истерикой о том, что Россия, являясь главным врагом Соединённых Штатов, стремится нарастить своё доминирование там, в том числе, с помощью морских животных.

И вот, в США, раскрыли очередной «секретный план Кремля, как захватить мир». Всё на полном серьёзе. Передача в прайм-тайме. Пипл хавает не хуже, чем попкорн.

Вся истерика началась после того, как рядом с Норвегией была обнаружена прирученная человеком белуха. Никаких дополнительных вопросов уже не возникало. Животное занималось сбором разведданных в пользу России, чтобы та завоевала Арктику. Жаль до Марса оно долететь не способно, а то бы было ещё красивее.

Над этим начали смеяться уже и в самих США. По мнению многих граждан, шпион, которого можно переманить на свою сторону порцией обычной рыбы, является несколько странным.

Тем более, стоит ли в таком случае России затрачиваться на «целые полчища» специально обученных дельфинов-белух.

Однако, то, что именно Арктика становится очередной точкой преткновения интересов США и России, похоже, становится непреложным фактом.

Дело в том, что в этом регионе достаточные запасы по газу и нефти, а также редкоземельным элементам. Помимо того, там присутствуют также платина, золото и уран.