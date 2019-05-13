«Олигарх вернулся»: Игорь Коломойский приехал в Украине

Украинский олигарх Игорь Коломойский вернулся в свою родную страну 16 мая, в ночь на четверг. Коломойский сообщает, что пока не решил, с чего начнет свои действия в Украине. Бизнесмен не был на родине почти 2 года, все это время он проживал в Израиле и Швейцарии.

В 2016 году Приватбанк, созданный благодаря стараниям Коломойского, перешел в собственность государства Украины. Банк является самой крупной финансово-кредитной организацией в стране, занимающий лидирующую ступень в отрасли.

Игорь Коломойский много раз сообщал, что готовится приехать в страну, но только после официального вступления в должность главы государства Владимира Зеленского.

Перед выборами, Порошенко многократно уверял всех, что Зеленский и Коломойский связаны друг с другом и готовятся к выполнению выгодных для них дел. Он также высказался, что Коломойский имеет большое давление на президента и все действия Владимира контролируются олигархом.

Коломойский ранее говорил, что у него нет желания пытаться вернуть свой банк. Он намерен добиться правосудия и законной компенсации в размере 2 миллиардов долларов. 18 апреля 2019 года киевский суд признал нелегитимным решение о национализации банка.

Судейское решение, может негативно сказаться на всех бывших акционерах, которые вынуждены будут отдать деньги, что были заработанны ранее.