Huawei оспорит в суде США решение о включении компании в черный список

Китайская корпорация Huawei намерена оспорить решение правительства США о внесении компании в черный список в суде, заявляя, что такой шаг противоречит конституции страны. Ходатайство о вынесении решения в упрощенном порядке было подано 28 мая.

По словам представителей Huawei, законодательный акт серьезно ограничивает возможности компании, в частности, перекрывает доступ к технологическим разработкам других стран. В корпорации назвали подобные решения тиранией и попыткой незаконно выдавить китайский бренд с рынка.

Напомним, Huawei была внесена в черный список компаний, которым запрещено сотрудничество с США без специального разрешения властей. Причиной такого решения стал указ Дональда Трампа о введении чрезвычайного положения в сфере безопасности информационных технологий. Власти США неоднократно обвиняли китайскую корпорацию в изъятии персональных данных граждан и передаче их в государственные органы Китая.

В числе первых прекратили сотрудничество с китайской компанией Google и американские производители процессоров Qualcomm, Broadcom и Xilinx. Санкции ставят запрет на установку программного обеспечения и компонентов на новые устройства Huawei. Стоит отметить, что ряд европейских производителей наоборот поддержали китайский бренд и заявили, что не станут жертвовать своими интересами ради американского законодательства.