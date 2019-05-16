Не нужно менять Россию на США: Депутаты бундестага раскритиковали Меркель

Они полагают, что правительством прилагаются недостаточные усилия для того, чтобы отношения с РФ улучшились. Вопросы энергетического сотрудничества с Москвой также не стоит игнорировать.

Депутаты бундестага резко раскритиковали Ангелу Меркель и её правительство. По мнению политиков, не нужно менять Россию на США и постоянно продлевать антироссийские санкции.

Германские депутаты полагают, что федеральному правительству необходимо сосредоточить своё внимание на интересах ФРГ и Западной Европы, которые касаются России.

Вместо того, федеральные чиновники высшего уровня продолжают всё активнее выступать в фарватере, который им предложила администрация США. Итогом этого может быть лишь эскалация новой гонки вооружений и реализация геополитической политики Вашингтона, которая заключается в том, чтобы сдерживать Россию.

Помимо того, не стоит забывать и про общую архитектуру безопасности в мире. Чтобы её улучшить, просто необходим диалог с Москвой.

Это потребует, чтобы федеральное правительство чётко продемонстрировало свою соответствующую позицию. То есть, отказ от необоснованных требований со стороны США, введение регулярных встреч с Москвой на самом высшем уровне и обязательная реализация проектов, которые уже согласованы. Это, к примеру, «Северный поток-2».

По этому вопросу, как в бундестаге, так и во властях федеральных земель, нет единодушия во мнениях. Однако, за полную отмену всех антироссийских санкций уже выступают, как минимум, Саксония, Тюрингия, Бранденбург и Передняя Померания.

Это вполне понятно. Из Саксонии в Россию экспортировались автомобили, машины и запчасти. В 2013 году объём этого экспорта составлял 1,3 млрд евро. Сейчас этот показатель упал на 60%.

В Тюрингии падение составило 22%, что также очень существенно для этой земли.

В целом по всей Германии сумму ущерба от введения антироссийских и ответных санкций за все годы их действия даже трудно подсчитать. Это не просто миллиарды. Речь идёт уже не только о двузначных, но и о трехзначных цифрах. Для экономики государства нагрузка, таким образом, становится просто непомерной.

Одновременно, находящийся в Берлине посол США продолжает угрожать санкциями в адрес тех немецких компаний, которые участвуют в проекте «Северный поток-2». В Вашингтоне не устают утверждать, что после его реализации Европа станет более зависима от России. Посланник США резко критикует Германию за недостаточную решительность по отношению к Кремлю, который, якобы, «захватил» Крым.

Одновременно, Герхард Шрёдер при встрече в Бранденбурге с немецкими бизнесменами сделал однозначное заявление. Он считает, что антироссийские санкции необходимо отменять, так как вхождение Крыма в состав России произошло на полностью законных основаниях, без какой-либо агрессии и с полного одобрения населения.

При этом, практика показывает, что, даже если санкции против РФ будут продлеваться ещё 10 лет, это никак не сможет повлиять на действия России и «не способно ничего изменить».

Санкционными ограничениями преследуются лишь политические цели, которые уже давным-давно вошли в разрез с требованиями экономики. Следовательно, санкции должны быть пересмотрены.

Умеренные германские политики предлагают заняться проверкой санкций с тем, чтобы установить, смогли ли они за 5 лет привести к чему-нибудь, кроме ущерба для Германии и других стран Запада.

Освободившиеся места на российском рынке охотно занимают другие страны, и это не может не настораживать немецких производителей.