В Ираке обнаружили «кладбище» уничтоженных американских танков «Абрамс»

В США М1 называли лучшим в истории войн, но фото поверженной боевой техники свидетельствует об обратном.

Порядка 40 лет «Абрамс» остаётся главным боевым танком США. Дональд Трамп называл М1 лучшим в истории войн даже спустя многие годы эксплуатации и пророчил ему победу на любом поле боя. Однако эти заявления вызывают сомнения после публикации в Сети снимка с десятками уничтоженных танков Соединённых Штатов.

Поверженную боевую технику обнаружили в Ираке. Фото было размещено всего сутки назад на военном форуме и датировано июнем 2020 года. Автор снимка продемонстрировал «кладбище» поверженных танков «Абрамс» с повреждёнными шасси и подпаленными корпусами.

Обнаружение «гордости танкостроения» США в таком состоянии на территории Ирака свидетельствует о том, что руку к её уничтожению могла приложить либо «Хезболла», либо члены террористической группировки «Исламское государство» (запрещена на территории РФ), как сообщает «АвиаПро». Учитывая, каким вооружением обладают данные организации, то атаковали M1, похоже, противотанковыми ракетными комплексами.

Уничтоженные танки «Абрамс» в Ираке. Фото: lostarmour.info

Если это так, то высокий уровень надёжности бронетехники ставится под вопрос. Кто бы ни вывел боевые машины из строя, «кладбище» американских «Абрамсов» свидетельствует о том, что танки не так хороши, как говорят в США, и устарели.