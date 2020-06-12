National Interest считает, что у российского танка Т-90 нет конкурентов

Североамериканский консервативный журнал, специализирующийся на мировой политике, выпустил аналитический обзор, в котором сравнивает преимущества российского танка Т-90С и китайской экспортной модели VT-4.

Издание отмечает, что «Кремль» на протяжении 20 лет старается охватить все сегменты рынка, предлагая как дорогой и технически продвинутый Т-90СМ, так и сравнительно дешёвый Т-90 C, потребность в котором выросла на рынках «второго» и «третьего» мира из-за постоянных военных конфликтов. Сами журналисты говорят, что модификации M1 Abrams не более чем «дорогие навороты». На глобальном рынке, по мнению американцев, Т-90 — самый коммерчески успешный танк в этом веке.

Экспортная стоимость Т-90С составляет — $ 2.5 млн, при этом «дорогой» Т-90СМ обойдётся покупателю в $ 4.3 млн. Для сравнения, это в 2 дешевле «абрамса», в 2.5 раза немецкого «Леопарда» и на $ 200 тыc китайской экспортной модели VT-4. При этом, отмечает National Interest, русская машина, если и уступает конкурентам в отдельным моментах, то по совокупности тактико-технических качеств не имеет конкурентов.

Отличительный момент в том, что производитель танков, «Уралвагонзавод», помогает покупателям с интеграцией производства «машины» у себя в стране. Анализ рынка и информация в открытых источниках говорят, что за 20 лет российский производитель продал порядка 5 тыс танков.

Одной из самых «громких» побед Т-90С на оружейном рынке, американцы считают контракт с Вьетнамом в 2016 году, когда даже китайские военные советники выражали недовольство положением вещей.