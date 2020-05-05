Снимки модернизированного огнемёта «Тосочка» опубликованы в Сети

Боевая машина является модификацией знаменитого «Солнцепёка».

В Сети опубликованы снимки модернизированного огнемёта «Тосочка», который, по мнению экспертов «Военного обозрения», стал модификацией тяжёлой огнемётной системы (ТОС-1А) «Солнцепёк». Боевая машина прекрасно проявила себя в период боёв в Сирии, где позиции противника буквально испепелялись под залпами системы.

Усовершенствованная модель оснащена колёсным ходом, что усилит маневренность и даст возможность менять дислокацию по ходу боевых действий. Загрузка боекомплекта на пусковую установку «Тосочки» будет производиться без привычных транспортно-заряжающих машин (ТЗМ) — новый механизм подачи боеприпасов позволит действовать автономно и существенно сэкономит время перезарядки.

Кроме этого, машина снабжена новой системой связи и спутниковой станцией ГЛОНАСС, которая, с помощью автоматизированного управления войсками, позволит находить цели и корректировать огонь по сигналу беспилотных летательных аппаратов.

«Тосочка» была замечена на репетиции парада Победы и, судя по всему, будет представлена во время прохождения боевой техники на Красной площади.