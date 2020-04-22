Грозную силу танков Т-55 и Т-62 напомнил отрывок советского фильма «Атака»

Уникальные для времен СССР боевые машины сохранили эффективность в условиях современной войны.

Отрывок из советского фильма «Атака» напомнил о грозной силе советских танков Т-55 и Т-62. В своё время, по боевым характеристикам они долгое время считались уникальными и прекрасно зарекомендовали себя в многочисленных войнах и конфликтах на планете.

Т-55 стал первой в мире бронемашиной, оснащённой автоматической системой противоатомной защиты. А Т-62 являлся первым в истории, который, при высокой степени бронирования, остался в классификации средних танков.

Отдельным пунктом в обширной биографии Т-55 и Т-62 стоит война в Афганистане, где танки эффективно действовали в условиях высокогорья и пустыни. В первые годы боевые потери выявили недостатки машин, что послужило причиной глубокой модернизации изделий.

В результате, с помощью дополнительного бронирования была улучшена защита танков от мин, ПТУР и зажигательных снарядов. Кроме этого, в кратчайшие сроки были разработана система «Дрозд» — противоснарядные РЛС, позволявшие уничтожать противотанковые заряды на подлёте на расстоянии 6 метров. Эти меры существенно снизили потери бронированной техники.

Несмотря на то, что Т-55 и Т-62 сейчас считаются устаревшими, они продолжают оставаться на вооружении ряда государств, как в оригинальном, так и в модифицированном варианте. На их базе созданы новые боевые установки и транспортные средства.

Об эффективности советских танков в современных условиях говорит один факт. В прошлом году весь мир облетели кадры из Сирии, где, в ходе вооружённого конфликта, Т-62 правительственных войск выдержал прямое попадание американской ракеты TOW. Танк практически остался не повреждённым и продолжил атаку на позиции террористов.