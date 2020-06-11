Издание Die Zeit считает, что следующим мировым лидером станет Китай

Статья в немецкой газете не рассматривает Россию возможным конкурентом для Пекина.

Журналист Энн Эпплбаум опубликовала в Die Zeit своё обозрение, где утверждает — близится постамериканская эпоха. Белый дом приближает её своей необдуманной политикой.

Европейские СМИ уже не столько критикуют политику США, но и высмеивают поступки Дональда Трампа. Эпплбаум напомнила, о чём спорили представители G7 при последнем общении. В мире, утверждает статья, появляется прообраз постамериканского миропорядка, где мнение США станет менее весомым. Влияние конкурентов усилится.

Эпплбаум считает Пекин главным конкурентом Вашингтона. Журналист уверена, что КНР использовала и пандемию для повышения влияния на европейские страны, в том числе, через гуманитарные акции. Обозреватель напомнила об Италии, которую, фактически, бросили европартнёры, сосредоточившиеся на спасении самих себя. На помощь пришёл Китай. Не забыла Эпплбаум и о гуманитарных грузах из России. Однако, она не думает, что Москва — главный конкурент Белого дома.

Журналист отметила усиление китайской пропаганды. Верные союзники США: Южная Корея и Япония ведут активные переговоры с КНР.

Энн продолжила, что пока мир смеётся над Трампом, Пекин налаживает отношения с Ираном и арабским миром. Статья в Die Zeit предполагает — проблема Белого дома в непонимании собственной негативной внешней политики. Она напоминает хаос.

Резюме публикации — такое положение вещей привело к образованию вакуума и Китай лидирует в его заполнении.

Статья показывает, что в Германии начинают осознавать утрату Вашингтоном былой силы и возникновение новых политических реалий.