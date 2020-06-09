Кедми объяснил скорый крах гегемонии США на примере Российской империи

Мировое главенство Штатов больше не актуально, считает экс-глава израильской спецслужбы «Натив».

Роль Соединённых Штатов в мировой политике меняется, страна теряет главенствующие позиции. С таким заявлением экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми выступил в эфире телеканала ITON.TV, как сообщает Sputnik.

Вашингтон продолжает вводить санкции против стран даже сейчас, когда его положение на мировой арене стало шатким. Однако мировое господство США больше не актуально, уверен Кедми:

«Как было до сих пор, как говорил президент Обама? Мы определяем правила, а все остальные должны выполнять. Но так больше не будет».

Скорый крах гегемонии США экс-глава израильской спецслужбы «Натив» объяснил на примере Российской империи, упадку которой предшествовало участие в войне с Японией, а сразу после и в Первой мировой, в которую страна ввязалась, толком не восстановившись. Когда система ослабевает, любое внешнее и внутреннее напряжение способно нанести ущерб.

Штаты оказались в похожей ситуации, считает Кедми, из-за неразумной санкционной политики, настроившей против них весь мир. Кроме того, сейчас изнутри страну ослабляют экономический кризис, вызванный коронавирусом, и общественные волнения. Всё это ускоряет крах гегемонии США, но они по-прежнему не желают идти навстречу другим государствам.

Закончится главенство Штатов тем, что каждой стране на мировой арене будет отведена куда большая роль, чем это было ранее, заключил израильский эксперт.