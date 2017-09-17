Министерство обороны Италии закупит 40 бронемашин Centauro II в новой модификации

Уникальная в своём классе машина получила ревизию 3.0.

28 мая национальное управление вооружений Италии объявило о заключении контракта с консорциумом CIO (Consorzio Iveco-Oto Melara) на поставку 40 бронированных машин Centauro II для нужд сухопутных войск.

«Кентавр» относится к классу боевых броневых машин и является единственной колёсной ББМ, которая стационарно имеет 120-мм гладкоствольную пушку. В качестве двигателя бронетранспорт использует дизельную установку с мощностью 720 л.с., масса без снаряжения составляет 30 тонн, длинна корпуса — 7,4 метра, ширина — 3,14.

В новой ревизии конструкторы отказались от системы интегрированных антенн RCIED, отвечающих за навигацию и связь. Опытные образцы машины показали недолговечность подобного решения.

В новой модификации транспорта на крыше будет установлена четырёхсторонняя фазированная антенная решётка. Из нововведений можно выделить новые дымовые гранатомёты (Rheinmetall ROSY), обновлённую систему управления огнём, рассчитанный на 120-мм боезапас, а также доработанную дистанционно управляемую турель Leonardo HITROLE Light Mod. L2R.

Министерство обороны Италии планирует закупить опытные образцы машины уже в этом году, сумма контракта составляет €1,150 млрд.