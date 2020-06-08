Балтфлот РФ отработал ракетные удары «Искандерами» на фоне учений НАТО

Оперативно-тактические системы произвели залпы по аэродромам и КП условного противника.

Согласно планам по боевой подготовке, Балтфлот отработал ракетные удары «Искандерами» в Калининградской области. Подразделения ВС РФ тайно вышли в намеченный район, произвели дислокацию и рекогносцировку и, после установки пусковых позиций, выполнили электронные залпы по условному противнику.

Точными ударами были «уничтожены» штабы, аэродромы и пусковые комплексы вероятного врага. После этого, военнослужащие провели тренировку по действиям на местности в условиях радиационного и химического заражения. Командование ЗВО сообщило, что в боевой учёбе были задействованы 200 человек личного состава и 20 единиц военной и специальной техники.

Примечательно, что манёвры Балтфлота проходили на фоне учений войск НАТО BALTOPS-2020, где помимо 17 стран военного блока, принимают участие 2 страны-партнёры альянса. Помимо 3 тысяч военнослужащих, североатлантический блок привлёк в объединённую группировку 30 самолётов и вертолётов, а также 30 боевых судов.