Новейшая боевая машина ИСДМ примет участие в параде Победы

Инженерную систему дистанционного минирования на базе КамАЗ, оснащенную системой геопозиционирования и метеостанцией, Минобороны закупило в 2019 году.

В Москве идёт активная подготовка к параду Победы 24 июня. На репетиции в деревне Альбино в Подмосковье впервые появилась новейшая боевая машина ИСДМ, которая войдет в состав механизированной колонны и проедет по Красной площади. Минобороны закупило инженерную систему дистанционного минирования на основе 400-го КамАЗа в 2019 году. Впервые изображения комплекса попали в открытый доступ в Twitter-аккаунте Ivan O'Gilvi.

Комплекс ИСДМ включает также транспортно-заряжающую машину, которая вызывается автоматически. Имеется система геопозиционирования и метеостанция. Пусковые контейнеры боевой машины подходят под использование новейших инженерных мин. Залп производится в автоматическом режиме по намеченным точкам, а информация о заминированных объектах отображается в пунктах управления. Радиус действия ИСДМ достигает 5-15 км.

Фото из Twitter-аккаунта @o_gilvi

Всего в параде Победы примут участие более 190 боевых машин, со ссылкой на пресс-службу Минобороны передает РИА Новости. Сегодня они временно передислоцировались из Альбина на площадку в Нижних Мневниках в Москве, преодолев 60 км.