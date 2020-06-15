Sohu: Один российский десантник стоит двух спецназовцев США

Бойцов ВДВ отличает высокий класс боевой и тактической подготовки, отметили авторы.

Журналисты китайского военного издания Sohu сравнили уровень подготовки и навыки ВДВ РФ и американского спецназа. Авторы сошлись во мнении, что один российский десантник стоит двух бойцов США, передаёт «ПолитРоссия».

Первые войска ВДВ появились под Воронежем в 20-х годах XX века и пронесли через годы лучшие навыки, эффективность, боевой дух советских времен. До сих пор ВДВ считаются элитным родом войск в РФ, а пополнить ряды десантников мечтает каждый юноша, считают авторы. Бойцы регулярно удивляли противника быстрым развертыванием сил, неоднократно доказывали профессионализм работой в горячих точках, отметили Sohu.

Авторы уверены, что в бою с бойцами ВДВ любому оппоненту придётся несладко. Считается, что 1 советский или российский десантник легко превзойдёт в схватке 2 американских «зеленых берета» и тот факт, что США ни разу не опровергли данное суждение придаёт ему вес. Sohu обратили внимание на всестороннюю тактическую и боевую подготовку солдат в рядах ВДВ. Авторы назвали десантников отлично подготовленными бойцами с высокими морально-волевыми качествами, которым под силу операции любой сложности.

В 2018 году в России утвердили план модернизации ВДВ до 2030 года. В рамках программы ряды войск укрепят новым вооружением, изменят комплектование подразделений и процесс учебно-боевой подготовки.