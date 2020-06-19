Индия перебросила к китайской границе вертолеты «Чинук» и «Апач»

Нью-Дели беспокоит возросшая военная активность Пекина — Поднебесная сосредоточила силы в 43 км от индийского кордона.

Индия увеличила количество воздушных судов, патрулирующих границу с Китаем. Сначала на кордон перебросили самолет P-8I Poseidon. Судно несколько часов наблюдало за происходящим на китайской границе в районе Ладакх, фиксировало и передавало сведения о действиях китайских военных.

Индийская сторона отреагировала подобным образом на столкновение индийских и китайских солдат 16 июня. Тогда погибли 20 военнослужащих Индии и, предположительно, пять человек со стороны Поднебесной. На основании данных, полученных после мониторинга территории самолетом P-8I Poseidon, Нью-Дели обвинили Пекин в нарушении прежних договоренностей. Оказалось, что Поднебесная сосредоточила военные силы всего в 43 км возле границы с Индией. Это повлияло на решение Нью-Дели отправить на патрулирование спорной территории вертолеты «Чинук» и «Апач». «Чинук» уже был замечен над долиной Галван почти в одно время P-8I Poseidon. Военная элита Китая и Индии успела даже поучаствовать в переговорах на одном из пунктов патрулирования, но чем завершилась их беседа, пока неизвестно.

Между тем, в США уже зафиксированы попытки продать индийской стороне истребители F-21 — модернизированные версии американских аппаратов F-16. Представители американской стороны пытаются уверить Нью-Дели, что эти истребители помогут уравнять военную мощь с Китаем, поскольку у Поднебесной, по оценкам аналитиков Вашингтона, сейчас преимущество в воздухе.