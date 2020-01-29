Путин использовал фейковую цитату Гитлера в статье о Второй мировой

Историк Игорь Петров нашёл лишь существенно отредактированные высказывания лидера нацистской Германии.

Историк и архивист Игорь Петров выяснил, что Владимир Путин в своей статье о Второй мировой войне использовал фейковую цитату Гитлера. Президент России сослался на слова фюрера о необходимости «поощрять любую форму разногласий и раскола» в отношении народов СССР.

Петров разузнал, что приписываемая Адольфу Гитлеру цитата, есть в книге доктора исторических наук Б. Л. Хавкина, посвящённой второму лицу в рейхе — Генриху Гиммлеру. В перечне использованной литературы есть отсылка к известному труду Генри Пикера «Застольные разговоры Гитлера»*, которая в 2010 году внесена в список экстремистской литературы в РФ. На эту же работу ссылался советский «Военно-исторический журнал» в 1960 году.

Но, даже при самом поверхностном взгляде на первоисточник, уверяет Петров, легко убедиться, что искомой цитаты Гитлера в книге Пикера нет. Есть лишь отредактированное позднее высказывание фюрера о мерах против покорённых народов, чтобы держать их на «как можно более низком уровне культурного развития».

Историк пояснил, что Владимир Путин некритично использовал цитату из подозрительного источника, которая несколько подпортила впечатление от его статьи.

* — экстремистская в РФ литература.