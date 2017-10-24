На аукционе в Нюрнберге не нашлось желающих купить картины Гитлера

Стартовые цены и сомнения в авторстве работ отпугнули «ценителей великого» сообщает «The Guardian» На Аукционе проходящем в торговом доме Вайлдер(занимающихся артефактами связанными с нацистской Германией) выставили пять картин с изображением пейзажей и загадочное кресло-плетёнку со свастикой. Стартовые цены на экземпляры варьировались от 19-ти до 45-ти тысяч евро. Картины выдавались как творение Адольфа Гитлера.

Специалист, в сфере истории национального искусства Германии – Стефан Клинген, сообщает о стиле Адольфа Гитлера как живописца. В своём мнении он выражает сомнение в верификации картин представленных на аукционе, поскольку творческий стиль Гитлера, был на уровне «амбициозного – любителя», и быть уверенным в исполнении работ именно им нельзя. Ни одна картина не была продана на аукционе.



