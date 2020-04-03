ВМФ России принял на вооружение первую атомную подлодку четвертого поколения

В ближайшие несколько лет на воду будет спущено еще 6 субмарин проекта 955А.

2 июня 2020 года на флагманской подводной лодке проекта 955А «Борей-А», получившей название «Князь Владимир», был поднят Андреевский флаг. Так ВМФ России принял на вооружение первую полноценную атомную подлодку четвертого поколения. Планируется, что атомные подводные лодки (АПЛ) проектов 955 и 955А со временем полностью заменят устаревшие ракетоносцы проекта 667БДРМ.

До «Князя Владимира» на вооружение российских ВМФ были приняты 3 субмарины класса «Борей» (проект 955). Их строительство было заложено еще в 90-е, но из-за разрухи в отрасли фактическое строительство началось только в 2000-х годах. При их строительстве, из-за нехватки металла специального сплава, были использованы части корпусов от недостроенного 971-го проекта («Рысь» и «Кугуар»).

Лодки получили заметный «горб» над ракетными шахтами, которого у «Борея-А» нет. На первые 955-е также был поставлен на самый современный реактор ОК-650. Для циркуляции теплоносителя в нем используются насосы, значительно повышающие шумность, а значит — заметность лодки.

По данным портала REGNUM, на «Князе Владимире» все детали корпуса соответствуют проектной документации. А реактор КТП-6, в котором циркуляция теплоносителя производится естественным образом, позволяет бесшумно передвигаться на скоростях в 20 и более узлов. Это и является главным требованием к лодкам четвертого поколения.

На данный момент еще 4 лодки проекта 955А находятся на разных стадиях строительства. К концу 2020 года будет заложено еще две. Ожидается, что к концу этого десятилетия АПЛ класса «Борей» и «Борей-А» станут основой атомного подводного флота России.