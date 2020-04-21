Эксперт назвал Арктику оптимальным местом для нанесения США удара по России

Американские ВВС участили тренировочные полёты в северных широтах.

В беседе с «Известиями» военный эксперт Владислав Шурыгин назвал Арктику наиболее оптимальным местом для нанесения Соединёнными штатами удара по России. Это стратегическое направление разрабатывалось Вашингтоном на протяжении всех послевоенных лет.

Северный путь — наиболее короткий для авиации США, чтобы атаковать ключевые политические, промышленные и стратегические районы РФ. В своё время, европейское направление на протяжении десятилетий было надёжно перекрыто ПВО стран Варшавского договора и советских военных округов западного базирования.

Впоследствии арктическая угроза была также сведена к минимуму высокой концентрацией сил противовоздушной обороны СССР и России. Неудивительно, что США стали рассчитывать на нанесение ракетного удара до вхождения дальних бомбардировщиков в зону действия ПВО.

По словам Шурыгина, ВВС США участили полёты в арктическом небе, повышая таким образом свою боевую выучку. Американские ракеты постоянно проходят модернизацию, увеличивая дальность действия и мощность зарядов.

Три дня назад, в ходе отработки взаимодействия, совместные учения провели B-2 Spirit ВВС США и новые F-35 военной авиации Норвегии. Дальний беспосадочный полёт в Заполярье поддерживали воздушные дозаправщики KC-135, вылетевшие с базы НАТО в Великобритании.