Российские военные заинтересованы в создании морской версии ЗРК «Тор»

«Сухопутные» модели хорошо показали себя в Сирии, и Минобороны уже заключило контракт с Ижевским заводом «Купол» на поставку «Тор-М2».

Минобороны РФ проявило заинтересованность в создании морской версии ЗРК «Тор», наземный аналог которого успешно зарекомендовал себя на сирийском театре военных действий. ЗРК «Тор-М2» создан для прикрытия опорных административных и экономических зон.

Комплекс разработан с таким учетом, чтобы отражать атаку ракет для обнаружения источников радиоизлучения и крылатых ракет, БПЛА, планирующих авиабомб и авиации. «Тор-М2» эффективен и при борьбе с воздушными судами, которые созданы с технологией малозаметности. Генерал-лейтенант Александр Леонов отметил, что «Торы» поразили свыше 45 кустарных летательных аппаратов. Их боевой потенциал представлен 16 управляемыми ракетами. Комплекс пеленгует воздушную мишень на расстоянии в 30 км.

Российские военные уже заключили контракт на поставку «Тор-М2» с Ижевским электромеханическим заводом «Купол», и эти заказы обеспечат предприятие работой до 2027 года. Сумма контракта составила примерно 100 млрд рублей. Теперь оборонное ведомство заинтересовано в появлении морского аналога на базе уже существующего ЗРК. Об этом сообщил замглавы Минобороны Алексей Криворучко.