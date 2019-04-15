Аналитик США описал российский лазерный комплекс «Пересвет»

Статья об установке для ослепления вражеских спутников опубликована в издании The Space Review.

Аналитик США Барт Хендрикс, проанализировав данные открытых источников, детально описал российский лазерный комплекс «Пересвет». В частности, в статье для The Space Review говорится о предназначении, преимуществах и деталях разработки супероружия.

Согласно аналитику, лазерная установка предназначена для вычисления подвижных вражеских «шпионов», отслеживающих российские межконтинентальные баллистические ракеты. «Засвечивание» спутников оппонента выводит из строя их оптические и электронно-оптические устройства на время.

Эксперт предположил, что в основе работы «Пересвета» — лазер с ядерной накачкой и химический кислородно-йодный тип. Он отметил, что на данный момент известно 4 из 5 локализаций «Пересвета» (под Тейково, Новосибирском, Барнаулом и Йошкар-Оло).

Аналитик США уточнил, что установка под официальным обозначением 14Ц034 разрабатывается в РФЯЦ-ВНИИЭФ Саратова. Суперкомпьютерная система, отвечающая за наведение лазера (предположительно под обозначением СМ-890), создана в Конструкторском бюро специального машиностроения в Санкт-Петербурге, предположил Хендрикс.

В конце эксперт добавил, что российская противокосмическая оборона развивается очень быстро и не имеет аналогов в мире. Об этом говорит возможность создания еще двух лазерных систем вооружения — воздушного базирования и противоспутниковым лазером на Кавказе.

Впервые о «Пересвете», как о комплексе для решения стратегических задач, упомянул Владимир Путин в ходе официального послания к Федеральному собранию 1 марта 2018 года.