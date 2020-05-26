США успешно испытали две модификации секретного самолета «Сын Ареса»

О «мистических полётах» военной разработки сообщает издание The Drive.

В США 13 июня на полигоне в пустыне Мохаве успешно испытали две модификации секретного самолета «Сын Ареса», известного как проект 401 по номеру фюзеляжа. Обозреватель издания The Drive Тайлер Рогоуэй назвал тестирование образцов «мистическими полётами», передаёт «Военное обозрение». Это связано с высокой засекреченностью проекта, фотографу издания удалось запечатлеть полёт одного аппарата благодаря яркому блеску от зеркальных поверхностей корпуса.

Обозреватель сообщил, что в испытаниях участвовали две модификации: «Сын Ареса» с модельным индексом XP и XD с измененным покрытием. Помимо перспективных авиаединиц, протестировали истребители F-15. Полёт происходил на одной высоте, а самолёты N401 запечатлели выполнение задач друг друга.

Цель испытаний: определение показателей покрытия летательных аппаратов, которое местами выполнено отражательными поверхностями. Вероятно, это необходимо для точного действия лазерного оружия. Обозреватель обратил внимание на электронно-оптическую составляющую N401, которая может быть лазерами на борту.

Разработкой «Сына Ареса» занимается Scaled Composites по заказу ВМС США. Ранее сообщалось, что масса самолёта составляет 1700-1800 кг, размах крыла достигает 11 м, максимальная высота полёта — 9 км, максимальная полезная нагрузка — 1,8 т.