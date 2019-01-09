Российский беспилотник «Альтиус-У» получил ударное вооружение

Тяжелый БПЛА расширяет задачи с разведывательных до наступательных.

Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко вчера побывал на авиазаводе в Казани, где инспектировал выполнение гособоронзаказа. Канал «Россия-1» заснял короткий сюжет о событии, любопытно, что в кадр попал российский беспилотник «Альтиус-У».

Российский тяжёлый БПЛА прошёл длинный путь от конструкторского бюро, до официальных лётных тестов. На ранее опубликованных фото-видео материалах аппарат неизменно идёт без какого-либо навесного вооружения. В сюжете же государственного канала отчётливо видно, что перед «Альтиус-У» в специальных «кадках» лежат фугасные авиабомбы (ФАБ), одну из которых можно увидеть смонтированной на крыло. Первоначально беспилотник должен был выполнять разведывательные задачи, но в свете материалов, можно уверенно утверждать, что аппарат получил ударное вооружение и в перспективе будет выполнять более широкий ряд функций.

Эксперты утверждают, что «Альтиус-У» способен нести до одной тонны полезной нагрузки, что открывает большие возможности для установки ракетно-бомбового вооружения.