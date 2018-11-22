Адмирал Виктор Кравченко считает России не нужна отдельная Азовская флотилия

Бывший начальник главного штаба ВМФ РФ уверен, что черноморский флот способен нейтрализовать любую угрозу.

Фотографии взяты с ridus.ru, dw.com, comandir.com

17 июня в СМИ появилась информация о том, что США планирует продать Украине по контракту 16 патрульных катеров Mark VI. Адмирал Виктор Кравченко прокомментировал публикацию, заявив, что России по-прежнему не нужна отдельная Азовская флотилия.

Бывший начальник главного штаба ВМФ РФ отметил, что черноморский флот функционально способен контролировать также Азовское и Средиземное моря. ЧМ РФ под силу нейтрализовать угрозы, поступающие с любого направления, а покупка Украиной патрульных катеров грозит России только повторением провокации, случившейся в 2018 году. Дополнительно к этому безопасность в регионе поддерживается силами военно-морской базы в Новороссийске, а также погранслужбой ФСБ РФ. Помимо этого, сам катер обладает алюминиевым корпусом, который не защищает в полной мере даже от стрелкового оружия, не говоря полноценном флотском вооружении.

Отдельная Азовская флотилия — мера несоразмерная такому событию, которая связана с огромными организационными сложностями и такими же тратами бюджетных средств. В случае необходимости всегда можно перебросить силы с Каспийского моря, — добавил адмирал Кравченко.