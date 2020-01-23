Спецназ России получит парашют для десантирования с 70 метров

Конструкторы из холдинга «Технодинамика» назвали систему «Штурм».

Фотографии взяты с securitymedia.ru и imagebunker.net

В России ведётся активная разработка и тестирование уникального парашюта безранцевого типа с возможностью десантирования с предельно малых высот в 70-80 метров. Система получила название «Штурм» и на данный момент тестируется работниками «Технодинамики».

Советник гендиректора холдинга Сергей Хурсевич в интервью рассказал, что система «Штурм» не требует укладывать парашют в ранец, по сути, это «купол» со свободными концами, который находится в десантном вертолете и крепится к специальной направляющей. Это даст спецназу возможность загружаться на борт в полной выкладке, что значительно снижает время развёртывание подразделения и подготовки к бою. Фактически, это позволяет высаживать спецназ в определённом боевыми задачами месте. Также десантирование с 70 метров сокращает нахождение бойцов под возможным неприятельским огнём.

Сотрудники холдинга ждут возможности протестировать систему на государственном уровне, чтобы как можно быстрее начать поставку в вооруженные силы.