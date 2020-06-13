Устаревшие F-22 пополнят ВВС США из-за проблем с новыми истребителями

Острая нехватка двигателей для боевых машин 5 поколения вынуждает использовать тренировочные самолёты.

Истребитель F-22 Raptor. Источник фото: The drive





Командующий ВВС США Майк Холмс рассказал изданию The drive, что из-за проблем с новыми истребителями F-22 Raptor, авиапарк пополнят самолёты, которые ныне выполняют роль учебно-тренировочных. Причём устаревшие F-22 не будут модернизировать — в своем нынешнем состоянии они вполне пригодны для выполнения боевых задач.

Причиной такого решения послужила быстрая выработка ресурса двигателей истребителей 5 поколения F-22 Raptor из-за высокой интенсивности полётов. Командование ВВС обеспокоено создавшимися финансовыми проблемами военного ведомства, из-за чего возник дефицит новых моторов для современных самолётов.

Несмотря на репутацию первого в мире серийного истребителя 5 поколения, F-22 Raptor получил сомнительную славу «проблемной» машины. За годы эксплуатации с самолётами этой марки 5 раз случались аварии, приведшие к гибели 2 пилотов.