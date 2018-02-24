Генерал авиации Попов: Су-30СМ в ближнем бою в разы превосходит американский F-22 Raptor

Лётчик напомнил, что российские истребители значительно лучше, дешевле и надёжнее аналогов 4 и 5 поколения ВВС США.

После испытательных полётов СУ-30СМ в составе белорусских ВВС, генерал-майор авиации Владимир Попов дал оценку боевым качествам истребителя. Заслуженный лётчик РФ рассказал, что если на дальней дистанции характеристики Су-30СМ ещё позволят «потягаться» с собой американскому F-22 Raptor, то в ближнем бою российская боевая машина в разы превосходит аналог противника.

По словам специалиста, «американец» с помощью наземных РЛС способен обнаружить цель на расстоянии в 250 км и запустить ракету на 200 км, что ненамного, но уступает возможностям российского истребителя, «вычисляющего» врага на дистанции в 300 км.

Но, по мере сближения, всё чётче будет вырисовываться преимущество Су-30СМ, чья маневренность и более мощный боекомплект окажут решающее значение на исход ближнего боя. Попов подчеркнул, что самолёт поколения 4+ российских ВКС гораздо сильнее не только сопоставимого по классу F-22 Raptor, но и лучше F-35, который относят к 5 поколению истребителей США.

Генерал авиации не забыл о таком важном факторе, как соотношение «цена/качество». И в этом аспекте преимущество оказывается на российской стороне. Су-30СМ намного надёжнее и дешевле в эксплуатации, чем F-22, 40% которых пребывают в состоянии перманентного ремонта и доработок.