В суде Гааги по делу МН17 озвучены доказательства запуска ракеты «Бук»

Также названы обвиняемые — 3 россиянина и 1 украинец.

Дело о Boeing МН17. Источники фото: lantidiplomatico.it, etcetera.media

По делу о Boeing MH17, потерпевшем крушение на Донбассе летом 2014 года, в окружном суде Гааги продолжились слушания с 8 июня текущего года. Прокуратура представила очередные доказательства. Озвучены записи телефонных переговоров, из которых следует, что с места крушения был произведен выстрел ЗРК «Бук». Данные опубликованы изданием NRC.

Из разговора Леонида Харченко и Сергея Дубинского якобы установлено, что ополченцы приняли Boeing МН17 за украинский военный самолет.

Олег Пулатов прямым текстом сказал: «Бук сбил «Сушку»».

Кроме того, было отмечено, что других самолетов в тот день сбито не было, а в теле погибших якобы найдены обломки ракеты с «Бука».

Ранее прокурором Тейсом Бергером приводились свидетельства очевидца, видевшего запуск собственными глазами. Еще один свидетель мог видеть «Бук» по дороге на Саур-Могилу в день трагедии.

Якобы принимали непосредственное участие в передвижении зенитно-ракетного комплекса и названы в качестве обвиняемых 3 гражданина России: Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и 1 гражданин Украины — Леонид Харченко.

В то же время техэксперт Юрий Антипов продолжает утверждать, что борт МН17 не был сбит, а взорвался изнутри. Антипов настаивает, что в самолете произошло сразу 3 взрыва. Один в салоне и 2 в кабине. Об этом, по его мнению, свидетельствуют результаты повреждений и химические анализы взрывчатого вещества. Его версию приводит издание «ПолитРоссия».