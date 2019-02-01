Пользователей Twitter насторожил «протекающий» немецкий истребитель «Торнадо»

На странности самолёта «Люфтваффе» обратили внимание после публикаций фотоотчёта с очередных учений НАТО в Европе.

Совместные учения НАТО с "Люфтваффе". Фото: Twitter-аккаунт RoyalAirForce

В июне НАТО проводит в Европе крупномасштабные учения с участием ВВС Великобритании и Германии. Сегодня официальный Twitter-аккаунт англичан опубликовал фотоотчёт, на котором пользователей сети насторожил один из истребителей «Торнадо». На фотографии видно «протекающий» фюзеляж самолёта.

В комментариях к публикации высказали предположение, что протечка вызвана сливом топлива. Странно в этой ситуации то, что как раз в этот момент немецкий истребитель заправляют через систему шланг-конус. В ветке обсуждения нашёлся человек, который утверждает, что обычная проблема для самолётов подобного типа. Механики, работающие с «Торнадо», постоянно с этим сталкиваются. В русскоязычном сегменте интернета пользователи обсудили пост из Twitter и подтвердили, что сработал «клапан-перелива» и это не является дефектом самолёта «Люфтваффе».

Стоит заметить, что «Торнадо» стоит на вооружении Германии с 1981 года и два года назад поднимался вопрос о снятии машины с вооружения.