Генсек НАТО: Вывод части войск США из Германии не будет быстрым

Речь идёт о перемещении целых семей, а не простой передислокации, поэтому потребуется больше времени, прокомментировал ситуацию Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО прокомментировал вывод войск США из ФРГ. Источники: U.S. Department of State, pexels.com

Трамп намерен сократить присутствие американских военных на территории Германии уже к 1 октября, если Берлин не начнёт выделять больше денег на поддержание коллективной обороны НАТО. Планы Вашингтона прокомментировал генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на видеоконференции Германского института GIGA, сообщают РИА Новости.

Как отметил Столтенберг вывод части войск США из Германии не будет быстрым. Вашингтон ещё даже не решил, каким образом это будет реализовано, не согласовал план. Речь идёт о перемещении целых семей, потому что многие военные проживали на территории ФРГ постоянно. Их переселение потребует больше времени, чем простая передислокация войск. Кроме того, договорённостей по распределению войск в другие страны ещё нет.

«И я, как генсек НАТО, не могу спекулировать информацией относительно даты» — подытожил Йенс Столтенберг.

Ранее аналогичную точку зрения высказал конгрессмен США Мэк Торнберри. Тот отметил, что планы Трампа в нынешнем виде совершенно нереалистичны, опрометчивы и не учитывают мнение Минобороны.