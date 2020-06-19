Military Watch: Россия ударно поставляет оружие странам-заказчикам

Издание восхитилось готовностью РФ в сжатые сроки обеспечить Индию ЗРК С-400.

РФ оперативно поставит Индии С-400 и СУ-30МКИ. Фото: topwar, svpressa

Американский журнал Military Watch отметил оперативную работу российского ВПК, который живо реагирует на запросы некоторых государств в получении новейших образцов вооружений. Издание констатирует, что Россия всегда ударно поставляет оружие странам-заказчикам, и в качестве примера напомнило о недавних событиях.

Едва стала разгораться напряжённость на китайско-индийской границе, как Москва согласилась в сжатые сроки удовлетворить потребность Нью-Дели в С-400. Более того, до конца года, уверяет издание, Россия отправит в Индию 33 истребителя СУ-30МКИ и МиГ-29UPG.

В качестве анти-примера Military Watch приводит Францию, чья неповоротливая оборонная промышленность 4 года кормит обещаниями Индию, но никак не может обеспечить, согласно контракту, 36 истребителями Rafale.

Французский самолёт — едва ли не самый дорогой в мире среди аналогов. Его стоимость — $240 млн, что вдвое выше F-35А производства США, и в почти в 6 раз больше цены за российский СУ-30МКИ. При этом, «сушка» желанна многими странами, если брать во внимание соотношение цена/качество.

Возможно, резюмирует американское издание, срыв французских поставок подтолкнёт Индию к заключению лицензионного соглашения с Россией на производство дешёвых и, главное, более качественных МиГ-35.