Власти США пригрозили Пентагону урезать бюджет важнейших проектов стелс-истребителей

Продуманность и возможность реализации двух разработок под сомнением у Комитета по вооруженным силам Палаты представителей.

Истребители США, фото из FreeIMG.ru

В США вновь возникли разногласия между разработчиками военной техники и руководством, сообщает издание Military Watch. Накануне члены Комитета по вооруженным силам Палаты представителей пригрозили Пентагону урезать бюджет двух важнейших проектов стелс-истребителей 6-го поколения в 2021 году. Причина — неуверенность в оправданности затрат.

Власти США требуют подтвердить продуманность проектов и доступность их реализации в ВВС и ВМС, а также хотят получить независимую оценку затрат и эффективности программ. Разработчики же пытаются скрыть максимум деталей о возможностях новых стелс-истребителей.

На данный момент ожидается, что самолёты 6-го поколения смогут похвастаться широким спектром функций, в том числе хорошей выносливостью, тактическими характеристиками, возможностью подниматься на большие высоты, получат новейшие средства радиоэлектронной борьбы для обеспечения живучести самолета. Они придут на смену истребителям-бомбардировщикам F-18E Super Hornet.

Эксперт Military Watch уточнил, что первые стелс-истребители нового поколения, по замыслу разработчиков, поступят в ВВС и ВМС ближе к 2030 году. Отмечается, что Россия шагнула далеко вперед в авиатехнологиях и уже испытывает разработки, аналогов которым нет в мире. После возможен запуск серийного производства и поставка техники в войска, передаёт «Военное обозрение».