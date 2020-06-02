ВПК России разработает новый ручной пулемёт на базе РПК-16

Оружие будет создано с учётом замечаний и предложений военных к предыдущему образцу.

Новое оружие будет разработано с учётом замечаний к РПК-16. Фото: topwar

РИА Новости сообщает, что в этом году Военно-промышленный комплекс (ВПК) России приступит к реализации очередного заказа Министерства обороны. Конструкторское бюро Концерна Калашникова разработает новый ручной пулемёт.

Он будет создан на базе существующего РПК-16, пробная партия которого была представлена в 2016 году. После полигонных испытаний в различных климатических условиях, был выявлен ряд недостатков, которые, как оказалось, нельзя исправить в нынешней конструкции оружия.

Замечания и предложения военных должны быть учтены при разработке нового пулемёта, чьи основные узлы и механизмы будут идентичны РПК-16. Также ожидается, что стрелковые характеристики новинки останутся прежними.

Например, скорострельность оружия, которая составляет 700 выстрелов в минуту. Источники боезапаса существующего ручного пулемёта Калашникова образца 2016 года представлены в двух вариантах — стандартный рожок ПК и барабанный магазин, который вмещает 95 патронов.