Демонстрация прошла во время парада в честь Дня Победы на авиабазе Хмеймим.

Россия показала ОТРК «Искандер-М» на параде в Сирии. Источники: imag.one vpk.name

Россия показала оружие, используемое в Сирии во время парада, посвященного Дню Победы. В параде задействовали комплексы «Тайфун», «Тигр-М», БТР-82А. Однако хитом стал оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М».

Использовать на территории Сирийской Арабской Республики «Искандер-М» начали еще в 2017 году. Оружие оказалось действенным во время борьбы с экстремистами. Недостатки, которые выявили в ходе эксплуатации комплекса, удалось устранить в короткие сроки — в 2018 году. ОТРК спроектировали таким образом, что он поражает мишени, удаленные от него на расстояние до 500 км. «Искандер-М» использовали наравне с крылатыми ракетами «Калибр», Х-55.

Впервые ОТРК заметили на территории Сирии еще в 2016 году — комплекс попал в объективы телекамер одного из российских телеканалов, однако официально в Минобороны РФ его развертывание не подтвердили. Несмотря на высокую точность поражения целей, «Искандер-М» используют в Сирии в редких случаях — чаще в ход шли самолеты ВКС. ОТРК устранял лишь штабы террористов и важные объекты инфраструктуры радикалов.