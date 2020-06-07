СМИ: Танк Т-14 «Армата» испытали в беспилотном режиме

Новейшая машина на тяжелой гусеничной платформе впервые показала себя без экипажа, сообщает «РИА Новости».

БМП Т-14 "Армата" прошел испытания в беспилотном режиме. Источники фото: vesti.ru, ria.ru, lenta.ru

В СМИ появился отчет об успешных испытаниях роботизированной версии танка «Армата». Об этом пишет «РИА Новости» ссылаясь на источник в Оборонпроме.

Танк Т-14 на платформе «Армата» существует с 2015 г. Применять тяжелую боевую машину в беспилотном режиме позволяет открытая цифровая архитектура. Об этом стало известно еще в 2016 году со слов экс-начальника главного автобронетанкового управления Минобороны Александра Шевченко. Тогда же он пообещал, что новая версия танка будет готова в 2018 году.

На время, когда танк работает на автопилоте, экипаж перемещается в бронекапсулу. Вместе с тем, активная защита танка в состоянии уничтожить или сбить с курса любой атакующий снаряд. Т-14 «Армата» может быть эффективен в ближнем бою, для поддержки наступательных операций и обороны фортификаций.

После того как БМП успешно испытали, начнутся серийные поставки в войска. Согласно подписанному между «Уралвагонзаводом» и Минобороны контракту, в течении этого и следующего года армия России получит 132 таких машины. Далее можно будет рассматривать возможность изготовления на экспорт. Интерес к Т-14 «Армате» уже проявили военные Индии, говорит глава Минпромторга Денис Мантуров.