Дальность боя российских электромагнитных пушек доведена до 10 км

Сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Оборонпроме.

Дальность боя российской электромагнитной пушки увеличена в 5 раз. Источники фото: free3d.com, iz.ru, russian.rt.com

Этого удалось достичь в ходе последних полевых испытаний. Ранее весной дальность боя была еще на уровне 1-2 км. Теперь же опытные образцы российских электромагнитных пушек могут гарантировано уничтожать цель на расстоянии 7-8 и далее до 10 км.

ЭМИ-пушки могут поражать электронику бортовой аппаратуры летательных аппаратов и других машин. Произведенный сверхвысокочастотный залп, длящийся доли секунды, летит со скоростью света и мгновенно разогревает электронику до высоких температур. При этом техника уничтожается физически «без возможности восстановления». А не просто подавляется, как в случае с системами радиоэлектронной борьбы. В ходе испытаний использовались наземные цели и беспилотные летательные аппараты.

Разработка электромагнитных пушек ведется с 2015 года. Недостатком ЭМИ-оружия является его огромная энергоемкость. Это делает невозможным производство портативного варианта носителя в ближайшем обозримом будущем. Электромагнитное оружие может быть использовано на БПЛА 6-го поколения. В пилотируемых аппаратах оно опасно для человека.