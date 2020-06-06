ВМС США не получит стелс-ракету RGM-184A

Производители до сих пор не восполнили израсходованные на учениях 2019 года заряды.

Одна из пусковых ячеек раткетной установки до сих пор пустует. Фото: goodfon, avia.pro.

Издание The Drive рассказало о перспективах в отношении новейшей стелс-ракеты RGM-184A Naval Strike, которая планировалась для вооружения ВМС США. Аналитики полагают, что вероятность того, что флот не получит противокорабельный заряд — очень высока. Это связано с проблемами сотрудничества компаний-производителей — норвежской Kongsberg и американской Raytheon.

Аналитики издания обратили внимание, что одна из восьми ячеек пусковой системы RGM-184A Naval Strike пустует. Со времени испытательных стрельб в Тихом океане, боевой корабль Gabrielle Giffords так и не получил новую стелс-ракету, взамен выпущенной на учениях.

The Drive полагает, что для судна ВМС США, курсирующего в Южно-Китайском море, такая ситуация недопустима и ставит под вопрос реализацию программы вооружения флота ракетами-"невидимками«.

RGM-184A Naval Strike, способная скрытно подбираться к цели и летящая на 185 километров, считается одним из перспективных видов американского вооружения. Но недопонимание между подразделениями производителей привело к недостаточному количеству стелс-ракет на боевых кораблях ВМС США.

Ранее сообщалось, что за полётом гиперзвуковых ракет будут следить автоматизированные системы ПВО ВС РФ.