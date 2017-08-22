Политолог Корнилов считает, что Украина готовится к ракетной атаке по Крыму

В предыдущем заявлении командующего украинскими ВМС прямо говорится об уничтожении российских кораблей и ударе по полуострову.

Запуск ракеты с МПК «Ейск», катера «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» фото: i2.wp.com, oborona.ru

Владимир Корнилов отметил, заявление главкома идёт «в струе» высказываний из Киева и нагнетает ситуацию вокруг возможной ракетной атаки по Крыму. Никакими возможностями для этого Украина не располагает, однако, высказывается.

Сначала нечто подобное озвучил Владимир Зеленский, позиционировавший себя на выборах «президентом мира», затем глава украинского МИД Кулеба, сейчас «подписался» морской командир Неижпапа.

Корнилов предложил представить, что стало бы при заявлении главкома ВМС России о ракетной атаке по территории сопредельного государства и уничтожении её кораблей.

Политолог отметил, киевские «эксперты» продемонстрировали одобрительную реакцию на заявление Неижпапы. Они полагают, после того, как Украина ударит, Россия не посмеет ответить.

Владимир Корнилов посоветовал таким специалистам вспомнить «опыт» Саакашвили в Грузии, когда через сколько часов российские танки стояли в нескольких километрах от Тбилиси, и кто жевал галстук.

Российский политолог думает, в Киеве реально начали верить в возможность безнаказанного удара по России, которая не рискнёт ответить, потому что Запад ей «не даст».

Корнилов напомнил, что Украинская власть, которая потратила на списанные американские катера не 240, а 600 млн долларов, просто не имеет возможностей для нападения и средств для их создания.

Противостояние флотов, продолжил эксперт, уже было при атаке на Крымский мост. Один выстрел и герои не захотели умирать за Неижпапу и ему подобным.

Следует отметить, украинские военачальники не поддержали браваду. Сергей Наев возглавляет операцию ВСУ на Донбассе и считает, адмирал не обладает реальной информацией о боеготовности армии Украины.

На чем основано заявление Неижпапы, понять нетрудно. США обещали новую военную помощь Украине, но предоставлять не спешат.