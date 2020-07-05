Эксперт РФ считает заявление Киева о войне за Крым авантюризмом

Командующий украинскими ВМС Неижпапа сообщил, что Украина собирается возвратить полуостров силой и готова к военному конфликту с Россией.

Война Украины за Крым — авантюризм. Реальные С-400 и Нептун. Фото: img.ria, topwar

Воинствующему украинцу ответил капитан первого ранга Василий Дандыкин. Эксперт РФ считает заявление о войне за Крым авантюризмом и провокацией. В таких высказываниях якобы только наглость и нахальство.

Дандыкин отметил прямое неуважение Неижпапы к Черноморскому флоту, Крыму и РФ в целом. Военный эксперт надеется, безответственные слова останутся лишь словами.

Одновременно, капраз напомнил украинцу, береговая охрана России имеет на вооружении современные корабли и способна сама справиться с нарушением границ. При необходимости на неприятеля обрушит мощь Черноморский флот.

Возможно, командующий украинским ВМФ не располагает информацией о реальной силе флотов. Однако, он вспомнил о ракете «Нептун», которая якобы сможет достать до Севастополя с территории Украины и эффективно поражать боевые корабли РФ в море.

Украинский флагман «Гетьман Сагайдачный» был спущен на воду ещё в середине восьмидесятых годов прошлого века (под другим названием), как рядовой сторожевой корабль третьего ранга. Оружие не поменялось.

США поставили Украине несколько списанных катеров береговой охраны с датой постройки 1988 год, сняв с них вооружение и электронику.

«Нептун» является советской разработкой, которая с тех пор получила только лазерную головку наведения. Украинские эксперты считают, она сможет поражать российские корабли при залпах трёх ракет с интервалом в минуту. Якобы, средства ПРО потратят весь запас на первую цель, а по второй и третьей будет нечем стрелять. Трудно представить такую ситуацию.

Чтобы ракетная система работала эффективно, её должны охранять средства ПРО, которых у Украины нет. Второй раз «Нептуну» просто не дадут выстрелить, это беззащитная цель.

Таким образом, военный эксперт определил военно-морской потенциал Киева вполне мягко. Официальные лица не развивали высказывания Неижпапы.