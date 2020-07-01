Главком ВМС Украины готов к войне с Россией за Крым

Контр-адмирал Неижпапа полагает, что РФ попытается восстановить контроль за доступом воды в Северо-Крымский канал.

Полномасштабная война начнётся с попытки захвата Херсонской области, считает главком ВМС Украины. Фото: news.liga, Слово и Дело, Южный Федеральный.

В интервью газете «Думская» главком ВМС заявил, что флот Украины готов отразить агрессию ВС РФ, которая начнётся со стороны полуострова. По словам Алексея Неижпапы, российская армия постарается захватить Херсонскую область, чтобы пустить воду в Северо-Крымский канал.

Контр-адмирал уверяет, что украинские боевые подразделения ожидают подобного развития событий, которое может перерасти в полномасштабные боевые действия. Дальнобойные ракетные системы «Нептун», недавно прошедшие испытания, способны нанести удар по Крыму с материковой части Украины. В развязавшейся войне будут неизбежные потери, считает главком ВМС Украины, как среди военнослужащих с обеих сторон, так и среди мирного населения.

Ранее мы писали, что с принятием на вооружение ракет «Нептун», которые планируют разместить на Чёрном и Азовском морях, украинский военный флот кардинально меняет тактику. Появившаяся у Украины возможность поражать цели противника на побережье Крыма, существенно повлияет на стратегию будущих военных конфликтов.