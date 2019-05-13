Киев провел морские учения, чтобы помешать захвату Северо-Крымского канала Россией, который якобы запланирован на осень.

Украина готовится к осеннему «нападению» России со стороны Крыма. Источники: 112.ua, potokmedia.ru

Украина повысила боеготовность армии на границе с Крымом на фоне слухов об осеннем нападении Росси на Северо-Крымский канал. Командующий Операцией объединенных сил ВСУ Сергей Наев добавил, что командование не располагает точной информацией о захватнических планах РФ, но считает, что российская армия может перестроиться для нападения за короткое время.

По словам украинского военачальника, Киев четко понимает все варианты развития ситуации и адекватно оценивает возможности российских войск касательно увеличения военной мощи в минимальные сроки.

Армия, нацполиция и спецслужбы Украины в рамках устранения «русской угрозы» провели мероприятия по взаимодействию и общей координации. Западные партнеры Украины склоняются к тому, что Кремль осенью под видом учений «Кавказ-2020» нападет на Украину со стороны Крыма, чтобы взять под контроль Северо-крымский канал и наладить поставку воды на полуостров. В связи с этим Наев настаивает на необходимость подготовить ВСУ к этому на «ментальном» уровне.

В Николаевской области уже прошли учения Морской авиабригады. Манёвры отрабатывали сами военнослужащие и вертолеты Ми-14, Ми-8 и самолеты Ан-26. Пиком учений стал поиск подлодки, поражение ее бомбой, а затем торпедой.