Технология анализирует траекторию, скорость цели, ландшафт местности, сбивает крылатые ракеты типа «Томагавк» или «Калибр», сообщает The National Interest.

Новая система наведения цели в США совершит революцию в болевой сфере, фото с портала Минобороны РФ/ТАСС; RuNews24.ru

Сотрудники компании CACI в США разработали уникальную систему наведения на цель, передаёт The National Interest. Работа новой технологии основана на алгоритмах, которые обходят все современные системы защиты. Система наведения цели сама молниеносно анализирует поток видеоизображения и отслеживает множество переменных одновременно. В частности, она оценивает траекторию и скорость полёта цели, ландшафт территории, сообщает источник. Также она хорошо определяет будущее местоположение и направление цели.

Нужная команда выдаётся без участия оператора в зависимости от ситуации, что существенно ускоряет работу. Уникальная технология способна уничтожить крылатые американские ракеты типа «Томагавк» или российский «Калибр».

Источник уточняет, что данная система наведения на цель совершит революцию в сфере боевой авиации. Она подходит для работы на суше и на море, то есть везде, где возможно применение ракет. Разработчики планируют оснастить системой разведывательные и ударные беспилотники для работы на средних высотах.

CACI International Inc — многонациональная компания услуг и информационных технологий в США. CACI предоставляет услуги многим ветвям федерального правительства, включая оборону, национальную безопасность, разведку и здравоохранение.